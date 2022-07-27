Знищено 89 російських окупантів.

Українські військовослужбовці остаточно зачистили від російських загарбницьких військ Андріївку та Лозове.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

Українська авіація завдала чотири удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено ворожі опорні пункти в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

"Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!" - йдеться у повідомлені.

Протягом доби ракетно-артилерійські підрозділи підтримували вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонської області, загалом виконано 300 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають: 89 російських окупантів, танк Т-62, самохідна гаубиця "Мста-С" та "Мста-Б", мінометний комплекс "Сані", дві одиниці броньованої та шість – автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.

Корабельне угруповання флоту рашистів у кількості 11 одиниць продовжує маневри й укриття в ракетно безпечних районах Чорного моря, вздовж кримського узбережжя. Тим часом два ракетних та один великий десантний корабель – в готовності до застосування за призначенням.

"Тож, загроза ракетних ударів залишається актуальною, висадка морського десанту на рівні – не виключена. Після шторму море може бути щедрим на вибухонебезпечні сюрпризи", - відзначають у ОК.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині ППО окупантів збила російський ударний вертоліт Ка-52.

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