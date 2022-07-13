ЗСУ знаходяться в форматі першого етапу, саме знищення російської системи управління та забезпечення військами.

Захисники України почали трощити протиповітряну оборону армії РФ.

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Ми стали спостерігати, як почали вибухати склади з боєприпасами, боєкомплектами, командні пункти, пункти управління. Це мало неприємні наслідки саме для передових підрозділів, які використовувались у так званому наступі.

Вони вимушені зменшити темп наступу, бо в них почала руйнуватися система управління та забезпечення, саме за рахунок того, що не вистачає боєприпасів та немає стовідсоткового ефективного зв'язку та управління за рахунок знищення командних пунктів та пунктів управління", - заявив Коваленко.

Експерт прогнозує, що через два тижні росіяни втратять будь-який потенціал для наступу.

"ЗСУ знаходяться в форматі першого етапу, саме знищення російської системи управління та забезпечення військами. Цієї ночі ми побачили, як біля Луганську ліквідували базу ППО. Це вже почалась друга фаза першого етапу - ми почали знищувати їхню протиповітряну оборону. Тиждень, два тижні і цю фазу буде також завершено і взагалі казати про якісь глобальні наступальні можливості росіян ми не зможемо, їх не буде", - вважає Коваленко.

Нагадаємо, терорист Гіркін підтвердив, що ЗСУ розтрощили сили ППО рашистів біля Луганська.

Вас також можуть зацікавити новини: