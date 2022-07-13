Бойовик впевнений, що у всьому винна відсутність маскування при переміщенні засобів ППО.

Колишній ватажок "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін підтвердив, що Збройні сили України знищили базу ППО окупантів поблизу окупованого Луганська.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

На його переконання, у всьому винна відсутність маскування при переміщенні російських засобів ППО на територію України.

"Вночі українці знищили базу ППО поряд із Луганськом. А в мережі - унікальні кадри того, як серед білого дня, без найменшого маскування, Тульською областю у південному напрямку рухається ешелон з технікою РК "Точка-У". Я розумію, що маскувати танки і БМП - якщо вже в розпорядженні МО РФ зовсім немає чохлів і навіть маскувальних сіток - зрештою не так вже й обов'язково. Але ракетні комплекси (навіть застарілі, але боєздатні) – першочергова мета для противника. І - одного разу взявши їх "на контроль" засобами космічної розвідки - "втратити" їх далі "дорогі західні партнери" навряд чи зуміють. А тому - не варто дивуватися, якщо (точніше - коли) знову сформовані дивізіони "Точок" будуть знищені далекобійнішими "Хаймерсами" противника ще на стадії розгортання або незабаром після", - написав Гіркін.

Нагадаємо, що інформація про знищення бази ППО окупантів в Луганську з'явилася вчора, 12 липня. У мережі спочатку зазначали, що детонує склад боєприпасів РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: