Зокрема, українські військові застосували безпілотник Bayraktar TB2.

Військові Збройних сил України пошкодили російський катер "Раптор".

Про це повідомив спікер очільника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.

"Катер П-275 типу "Раптор" окупантів, пошкоджений за допомогою Bayraktar TB2 та евакуйований в один із підконтрольних РФ портів", - заявив Братчук.

"Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомом, що збройні сили України на Херсонському напрямку знищили командно-спостережний пункт Росгвардії, який намагався проводити контрнаступ.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині українські військовослужбовці знищили ще один БПЛА російської армії – хвалений російською пропагандою безпілотний літальний апарат ZALA.

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