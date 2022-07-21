У Чорному морі станом на четвер, 21 липня, російські окупанти тримають в готовності до завдання ракетних ударів три носії крилатих ракет "Калібр".
У Середземному морі знаходяться п’ять носіїв "Калібрів" супротивника й два ракетних крейсери, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
"…В Азовському морі шість (ворожих - Ред.) кораблів та катерів", - додали у ВМС.
Станом на 18 липня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували два ворожі носії "Калібрів". У Середземному морі знаходилися два ворожі носії цих боєприпасів та два ракетних крейсери.
Нагадаємо, сили Російської Федерації вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, а також почала обстрілювати українську територію з кораблів.
18 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти випустили по українській території понад три тисячі ракет.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Одеській ОВА розповіли про плани окупантів та попередили про загрозу
- Росіяни завдали ударів по Донеччині: зруйновано дві школи (фото)
- Полковник назвав головну вимогу Путіна щодо України