В Азовському морі є шість кораблів та катерів супротивника, зазначили у ВМС української армії.

У Чорному морі станом на четвер, 21 липня, російські окупанти тримають в готовності до завдання ракетних ударів три носії крилатих ракет "Калібр".

У Середземному морі знаходяться п’ять носіїв "Калібрів" супротивника й два ракетних крейсери, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

"…В Азовському морі шість (ворожих - Ред.) кораблів та катерів", - додали у ВМС.

Станом на 18 липня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували два ворожі носії "Калібрів". У Середземному морі знаходилися два ворожі носії цих боєприпасів та два ракетних крейсери.

Нагадаємо, сили Російської Федерації вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, а також почала обстрілювати українську територію з кораблів.

18 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти випустили по українській території понад три тисячі ракет.

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