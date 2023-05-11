Президент подякував українським захисникам і захисницям за надзвичайно успішні дії зі знищення окупантів та їхньої техніки.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські Сили оборони посувають російську колишню "другу армію світу" нижче і нижче в переліку військових сил.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців. Президент подякував українським воїнам і підрозділам, які особливо відзначились у захисті держави від початку цього тижня.

"Об'єднане стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" - 3-тя і 5-та окремі штурмові бригади та 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу… Я дякую всім вам, хлопці, - кожному солдатові, сержанту й офіцерові - за надзвичайно успішні дії зі знищення окупантів. Дуже добрий результат!", - зазначив глава держави.

"ОСУВ "Таврія" - воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ", нашої славетної "п'ятдесятдев'ятки" - 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та 79-ї окремої бригади ДШВ… Дякую всім вам за міцність на позиціях і силу в боях, за натхнення до перемоги, яке ви даєте всій Україні своєю влучністю та відвагою", - додав Зеленський.

"ОСУВ "Одеса" - дякую бійцям 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова за чудові результати у знищенні місць зосередження ворога!", - наголосив президент.

Також він відзначив сьогодні артилерійські розрахунки 63-ї окремої механізованої бригади. "Уміють хлопці мінусувати ворожу техніку на полі бою. Кожен ваш влучний удар, наші герої, - це збережені життя українців. Дякую вам!", - заявив Зеленський.

Крім того, глава держави сказав, що є за що відзначити цього тижня й підрозділи Національної гвардії України.

"Зокрема, воїнів 1-ї та 14-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, які разом із усіма силами оборони та безпеки України захищають нашу державу на Донеччині та Луганщині. Дякую вам, нацгвардійці, і за вашу стійкість, і за ваше уміння силами своєї розвідки і артилерії посувати колишню "другу армію світу" нижче і нижче в переліку військових сил", - заявив Зеленський.

Війна в Україні - втрати росіян на полі бою

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 11 травня втрати Росії в Україні зросли до 196 тис 920 загарбників. За минулу добу, 10 травня, на українській землі було ліквідовано 610 ворогів. Крім того, знищено ще багато ворожої техніки та озброєння.

Зокрема, українська авіація завдала два удари по розташуванню підрозділів противника в Каховському районі. Наразі підтверджено, що ворог втратив 9 військових, танк Т-62, три крупнокаліберні гармати типу "Гіацинт" та "Мста-Б" та зенітну установки 23-2. Також знищено шість одиниць авто-бронетехніки загарбників та ударний безпілотник типу "Ланцет".

А на Таврійському напрямку ліквідували понад роту російських військових і знищили близько десяти одиниць ворожої техніки. Також силам оборони вдалося знищити два склади боєприпасів ворога.

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