Ворог продовжує активізуватися уздовж лівобережжя Херсонщини, вишукує способи забезпечити собі більш щільну оборону.

Збройні сили України минулої доби знищили шість катерів російських військ, які спробували відновити втрачені позиції з води під час маневрування серед островів уздовж окупованого лівобережжя Херсонщини.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

За її словами, ворог продовжує активізуватися уздовж лівобережжя Херсонщини, вишукує способи забезпечити собі більш щільну оборону, в тому числі з напрямку Дніпра, з води.

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"Але мінус шість човнів – це дуже красномовне, переконливе зведення, яке ми можемо зараз говорити за минулу добу. Так завершилась їхня спроба закріпитися на тих позиціях, з яких попередньо були вибиті. Також ми продовжуємо нищити і особовий склад. І іншу техніку – гармати, міномети. Все те, чим вони намагаються обстрілювати правий берег і завдають мирному населенню суттєвої шкоди як у матеріальному сенсі, так і у фізичному. Оскільки, на жаль, є постраждалі за минулу добу на Херсонщині", – сказала Гуменюк.

Також, як зазначила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня, російські загарбники активізувалися, вони не припиняють атак на правий берег Херсонщини керованими авіабомбами, скеровують БпЛА також скеровують в район, де проходять навчання "Сі Бриз".

Роль російського флоту у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук заявив, що окупанти тримають свої підводні човни в бухтах, оскільки там для них більш-менш безпечно.

Також він зазначив, що наразі основним завданням росіян є і оборона так званого Керченського мосту. Вони зосередили здебільшого свої зусилля саме на цьому об'єкті, зараз там перебувають шість кораблів прикордонної служби та чотири катери.

Також, як поінформував Плетенчук, в Азовському морі окупанти тримають один корабель, а в акваторії Чорного моря - десять.

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