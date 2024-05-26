Російські окупаційні війська просунулися на Донеччині. Ворог окупував ще один населений пункт – Уманське.
Про це повідомляє проект DeepState. Також російські загарбники просунулися в Іванівці.
"Ворог окупував Уманське та просунувся в Іванівці", – йдеться у повідомлення.Відео дня
Варто зазначити, що офіційного підтверждення цієї інформації наразі немає.
Війна в Україні: важливі новини
Від початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Про це йдеться у звдеенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті. Зазначається, що ворог завдав по території України п’ять ракетних (із застосуванням восьми ракет) та 34 авіаційні удари (49 КАБами), застосував 381 дрон-камікадзе.
Крім того, українські захисники збили черговий російьский літак на Донеччині. Йдеться про ворожий штурмовик Су-25. Його "приземлили" на Покровському напрямку бійці 110-ї окремої механізованої бригади. Відомо, що це вже 8-й ворожий літак на рахунку військових за останні 20 днів.
Тим часом командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко висловив упевненість в тому, що найближчими місяцями на певних напрямках фронту Сили оборони будуть переломлювати ситуацію на свою користь.
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