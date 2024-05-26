Варто зазначити, що офіційного підтверждення цієї інформації наразі немає.

Російські окупаційні війська просунулися на Донеччині. Ворог окупував ще один населений пункт – Уманське.

Про це повідомляє проект DeepState. Також російські загарбники просунулися в Іванівці.

"Ворог окупував Уманське та просунувся в Іванівці", – йдеться у повідомлення. Відео дня

Варто зазначити, що офіційного підтверждення цієї інформації наразі немає.

Війна в Україні: важливі новини

Від початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Про це йдеться у звдеенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті. Зазначається, що ворог завдав по території України п’ять ракетних (із застосуванням восьми ракет) та 34 авіаційні удари (49 КАБами), застосував 381 дрон-камікадзе.

Крім того, українські захисники збили черговий російьский літак на Донеччині. Йдеться про ворожий штурмовик Су-25. Його "приземлили" на Покровському напрямку бійці 110-ї окремої механізованої бригади. Відомо, що це вже 8-й ворожий літак на рахунку військових за останні 20 днів.

Тим часом командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко висловив упевненість в тому, що найближчими місяцями на певних напрямках фронту Сили оборони будуть переломлювати ситуацію на свою користь.

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