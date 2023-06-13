Захисники України, зокрема, поцілили у засіб протиповітряної оборони супротивника, зазначили у Генштабі.

Упродовж доби українські артилеристи й ракетники уразили три райони зосередження особового складу російських загарбників, озброєння та військової техніки, ворожий пункт управління і станцію радіоелектронної боротьби.

Уражено також артилерійський підрозділ супротивника на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони, зенітно-ракетний комплекс і склад боєприпасів, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у віторок увечері, 13 червня.

"Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - зазначили у Генштабі.

Загальні втрати Росії в Україні на 13 червня становлять приблизно 216 650 супротивників.

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Американський Інституту вивчення війни повідомляв, що українські воїни продовжували контрнаступати щонайменше на трьох ділянках фронту.

Варто зазначити, що вже відомо про звільнення низки населених пунктів у Донецькій області. Крім того, у Запорізькій області деокуповано одне село. Крім того, на Бахмутському напрямку від ворогів вже звільнили 16 кв. кілометрів.

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