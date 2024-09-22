Експерт нагадав, влітку наші захисники посприяли тому, що регіон не менший, ніж Україна, у росіян залишився без світла.

Сили оборони Україна можуть наносити удари по енергетичних об'єктах Росії та влаштувати окупантам блекаут в частині регіонів. Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі шоу "Говорить Великий Львів".

"Не було у нас такого задуму, щоб влаштувати їм блекаут. Але у росіян енергетична система доволі вразлива. Я нагадаю блекаут на півдні Росії влітку цього року, саме в спекотні місяці. Він був саме через те, що на Ростовській АЕС відбулася аварія на одному з енергоблоків. Виник дисбаланс, система "посипалася", тому що вона була перевантажена. І якщо до того можна було її збалансувати, використовуючи підстанції від інших регіонів, але так відбулося, що за місяць до того Сили оборони вразили дві підстанції на північному сході від нашої країни", - заявив він.

За словами експерта, саме ураження цих підстанцій не дозволило переключити частину електроенергії з центру на південь Росії.

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"І результат - регіональний блекаут, регіон не менший, ніж Україна, у росіян залишився без світла. Тож можна вважати, що навмисно чи ні, швидше, що ні, але ми продемонстрували, що можемо відповісти симетричним ударом, і занурити в пітьму частину РФ також", - сказав Лакійчук.

Блекаут як зброя на війні

Як повідомляв УНІАН, Україна звернулась до союзників та міжнародних інституцій у зв’язку з планами Кремля ударити по об'єктах української атомної енергетики.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що за даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних об'єктах української атомної енергетики напередодні зими. Зокрема, це стосується відкритих розподільних пристроїв на АЕС і підстанціях електропередачі, критичних для безпечної експлуатації атомної енергетики.

Лакійчук вважає, що наразі говорити про те, що нового блекауту в Україні не відбудеться, занадто оптимістично.

За його словами, загроза дійсно дуже серйозна. "Ворог має для цього можливості. Наша енергетична система перебуває в дуже складній ситуації. Тому, на жаль, порадувати нічим не можу. Але хочу сказати, що наша ППО, в порівнянні с 2022 роком стала значно потужнішою", - розповів Лакійчук.

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