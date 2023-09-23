По всій лінії фронту за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Окупанти за вчора здійснили 12 невдалих спроб витіснити ЗСУ з позицій біля Мар’їнки та Красногорівки. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

Зазначається, що минулої доби відбулося загалом понад 30 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

"На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - йдеться зокрема у повідомленні.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області.

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Роботиного та Вербового Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій", - зазначає Генштаб.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах держави.

Ситуація на фронті: останні події

У вересні українські військові взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка поблизу Бахмута. Британська розвідка пояснювала, що цей тактичний успіх наблизив захисників України до одного з основних шляхів постачання ворога. Зокрема, росіяни утримують залізничну лінію, яка проходить вздовж насипу між Кліщіївкою та дорогою Т 05-13.

Ворог не полишає спроб повернути втрачені позиції у звільнених населених пунктах.

Напередодні президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами анонсував звільнення Бахмута на Донеччині і ще двох ключових українських міста від російської окупації.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував операцію по деокупацію Бахмута. Він зазначив, що після повернення під контроль Кліщіївки під Бахмутом, з якої відкривається вигляд на місцевість, українські сили сконцентруються на перекриванні всіх шляхів постачання окупантів на цьому напрямку.

За його словами, наступний крок - перекриття всіх шляхів постачання, які йдуть на Бахмут. Юсов додав, що практично ця операція, дуже схожа на операцію росіян, коли вони брали Бахмут, а з тією лише різницею, що вони вели лобові атаки, які призвели до дуже великих втрат у живій силі, а Україна не будемо цього робити.

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