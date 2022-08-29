Тепер у росіян буде менше можливостей для обстрілів Миколаєва.

Минулої ночі Збройні сили України знищили кілька ворожих систем С-300, якими росіяни обстрілюють Миколаїв.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо" керівник прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти добре відчувають нарощування вогневого контролю з боку ЗСУ.

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"Наша дистанційна присутність суттєво координує їхні дії. Тобто наші авіаційні та артилерійські удари створюють для окупантів таку ситуацію, що вони не можуть керувати своїми підрозділами. Оскільки ЗСУ успішно знищують командні пункти", - розповіла Гуменюк.

Вона запевнила, що українські захисники просуваються вперед, а також продовжують роботу над знищенням техніки та особового складу ворога.

"Наші результати такої роботи досить переконливі. Оскільки сьогодні вночі ЗСУ змогли знищити кілька систем протиповітряної оборони окупантів. Завдяки цьому, Миколаїв цієї ночі спав спокійніше. Адже системи С-300, якими вони тероризували місто, було уражено", - додала спікер.

Раніше сьогодні в Генштабі повідомили, що на Південнобузькому напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування українських військ.

Напередодні в ОК "Південь" відзвітували про знищення ворожих систем "Ураган" і "Панцир", а також чотирьох десятків окупантів.