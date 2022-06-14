Сьогодні на півдні країни українські військові ліквідували 16 окупантів та збили ворожий гвинтокрил.

Сьогодні на півдні країни українські військові ліквідували 16 окупантів та збили ворожий гвинтокрил.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Тим часом наші підрозділи, виконуючи вогневі завдання, в тому числі і з застосуванням ракетно-артилерійського озброєння, виключили зі списків 16 рашистів та скоротили ворожу армію на 1 танк і ще 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки", - зазначив він.

Крім того, за словами Назарова, в районі Миколаївки на Херсонщині з переносного зенітно-ракетного комплексу знищено один ворожий гвинтокрил.

Як повідомлялося, станом на ранок 14 червня українські бійці з початку повномасштабної збройної агресії РФ знищили 32,5 тисячі окупантів.

Нагадаємо, на Херсонщині українські захисники здійснюють наступ за трьома напрямками. Днями від російських окупантів було звільнено селище Таврійське.

Сьогодні було оприлюднене відео, яке записав український захисник за 10 км від Херсона.