Наразі про повноцінний контрнаступ не мовиться, адже основна увага української армії, як і раніше, зосереджена на спробах зупинити просування росіян на сході.

Збройні сили України вже впритул, на відстань снайперського пострілу, наблизилися до передмість Херсона. Битва за окуповане росіянами місто буде вкрай важкою, адже "жодна зі сторін не збирається здаватися".

Про це повідомляє видання The Economist, посилаючись на неназваного співробітника української військової розвідки.

Журналісти також цитують слова військовослужбовця, що наступні тиждень чи два будуть "ще цікавішими". Бої посилюються, оскільки Україна готується до контратаки із заходу, неподалік Миколаєва, та з півночі, зокрема, Зеленодольська.

Втім, за спостереженнями авторів публікації, "те, що зараз відбувається, ще не схоже на повноцінний контрнаступ". Зазначається, що основна увага української армії, як і раніше, зосереджена на спробах зупинити неухильне просування російських військ на сході, де напередодні було втрачено Лисичанськ.

Що потрібно ЗСУ для масштабного контрнаступу на півдні

За словами джерел видання, солдати скаржаться на критичну нестачу боєприпасів та піхоти, але докорінно змінити ситуацію можуть поставки більшого числа західних ракетних систем. Наразі на південному напрямі розгорнуто лише кілька гаубиць М777.

Зазначається також, що росіяни постійно вдосконалюють свою лінію оборони, будуючи під землею укріплені бункери. І коли ЗСУ намагаються їх витіснити, ті повертаються у десятикратній кількості. Складнощів додає й те, що місцеві жителі використовуються російськими військами як живий щит.

Раніше Арестович детально описав, яким може бути звільнення Херсона. Радник голови ОП переконаний, що окупанти не зуміють утримати місто, у них там є два шляхи відступу - через Антонівський міст і дамбу в районі Нової Каховки.

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