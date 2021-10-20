Командуванням враховувалася не лише злагодженість дій підрозділу, а й послідовність виконання нормативів.

В угрупуванні військ "Південь", що підпорядковане Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, на одному з найбільш загрозливих напрямків проведено тренування артилерійських протитанкових резервів щодо реагування на прорив живої сили та броньованої техніки умовного противника.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Захід відбувся на одному з полігонів бойової підготовки Херсонської області, неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків і стрільбу по цілях, а також швидку зміну позицій.

За легендою, в ході оборони підрозділом морської піхоти своїх позицій, умовний противник, дочекавшись підкріплення бронетехніки, перейшов в атаку. Для стримування наступу морським піхотинцям було придано у розпорядження протитанковий підрозділ.

"Зокрема, воїни-протитанкісти здійснили вихід на рубіж відкриття вогню, облаштували позицій, здійснили артилерійську розвідку та наведення гармат за цілевказівками корегувальників", – повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, наразі враховувалася не лише злагодженість дій підрозділу, а й послідовність виконання нормативів.

"Подібні заходи відбуваються щотижня, відповідно до плану бойової підготовки підрозділу. Їхня головна мета – підтримання на високому рівні знань, навичок і бойового духу особового складу артилерійських розрахунків. Під час тренувань, протитанкісти показали, що у разі раптової зміни обстановки вони будуть готові якісно виконати поставлене завдання, – наголосив командувач.

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Автор: Віолетта Орлова