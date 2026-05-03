На борту були пускова установка і ракети: ССО розкрили подробиці удару по носію 'Калібрів'

Малий ракетний корабель "Каракурт", який вночі 3 травня уразили сили оборони в порту Приморськ у Ленінградській області РФ, мав на борту пускову установку та вісім крилатих ракет "Калібр" дальністю до 2000 км. Про подробиці операції розповіли у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

"Підрозділи Deep-strike ССО працювали спільно з СБУ, ГУР, СБС та ДПС. Уражені об’єкти розташовані приблизно за 1000 кілометрів від північного кордону України", - йдеться у повідомленні.

Відомо також, що корабель завдовжки 67 метрів був обладнаний зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцирь-М" морського базування.

"Призначений для морських боїв у прибережній зоні або у відкритому морі "Каракурт" саме мав прикривати інфраструктуру та нафтовий термінал від українських безпілотників", - розповіли ССО.

Там додали, що уражений нафтоналивний термінал "Приморськ" російської державної компанії "Транснефть" є найбільшим на Балтійському морі. До нього сходяться всі трубопроводи північного заходу РФ, звідки нафтогазова продукція експортується тіньовим флотом.

"Ураження морської та нафтогазової інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності вести війну проти України, а також обходити міжнародні санкції й наповнювати свій бюджет. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України", - зазначається у повідомленні.

Ураження "Каракурта": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 травня президент України Володимир Зеленський заявив про ураження ще одного російського корабля. Йшлося про судно "Каракурт", що є носієм ракет "Калібр". Як пояснив глава держави, це була спільна операція СБУ, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників.

За його словами, окрім ракетного корабля, також уражено сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту.

