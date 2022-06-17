Збройні сили України завдали удару по росіянам у тимчасово окупованій Новій Каховці. Вони обстріляли ворожу базу, де знаходилася техніка і, ймовірно, особовий склад армії РФ.
Повідомлення про вибух у населеному пункті почали надходити вчора, 16 червня. Потім в місцевих Telegram-каналах з'явилися знімки і відео з місця події. За ними видання "Мілітарний" визначило, де знаходилася база рашистів, і якою зброєю завдали удару.
Окупанти розташовувалися на території меблевої фабрики в Новій Каховці. На фотографіях помітно, що завдяки точному попаданню вдалося знищити як мінімум кілька одиниць техніки.
Удар, швидше за все, здійснили з використанням "Точки-У". Елемент ракети, максимальна дальність якої становить 120 кілометрів, присутній на одному з кадрів.
Нагадаємо, 14 червня українські захисники знищили у Новій Каховці склад з боєприпасами і центр ремонту техніки окупантів. Снаряди детонували з обіду і до пізнього вечора.
На поточний момент ЗСУ проводять наступальні дії на Херсонщині. Завдяки цьому вчора, 16 червня, росіяни понесли значні втрати в регіоні.
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