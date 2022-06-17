На фото і відео з місця подій видно наслідки обстрілу.

Збройні сили України завдали удару по росіянам у тимчасово окупованій Новій Каховці. Вони обстріляли ворожу базу, де знаходилася техніка і, ймовірно, особовий склад армії РФ.

Повідомлення про вибух у населеному пункті почали надходити вчора, 16 червня. Потім в місцевих Telegram-каналах з'явилися знімки і відео з місця події. За ними видання "Мілітарний" визначило, де знаходилася база рашистів, і якою зброєю завдали удару.

Окупанти розташовувалися на території меблевої фабрики в Новій Каховці. На фотографіях помітно, що завдяки точному попаданню вдалося знищити як мінімум кілька одиниць техніки.

Удар, швидше за все, здійснили з використанням "Точки-У". Елемент ракети, максимальна дальність якої становить 120 кілометрів, присутній на одному з кадрів.

Нагадаємо, 14 червня українські захисники знищили у Новій Каховці склад з боєприпасами і центр ремонту техніки окупантів. Снаряди детонували з обіду і до пізнього вечора.

На поточний момент ЗСУ проводять наступальні дії на Херсонщині. Завдяки цьому вчора, 16 червня, росіяни понесли значні втрати в регіоні.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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