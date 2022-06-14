Вже другий тиждень Сили оборони України успішно просуваються до тимчасово окупованого росіянами Херсона.

В окупованій Новій Каховці Херсонської області загорівся склад боєприпасів російських військ.

Про це повідомляють регіональні Telegram-канали.

Очевидці зняли на камеру густий стовп темного диму, що піднявся над містом. На окремих відео було чутно звуки детонації боєприпасів.

Тамтешні мешканці припускають, що пожежа на складі сталася в результаті удару ЗСУ. В цей час немає ніяких офіційних тому підтверджень.

Війна в Україні: ситуація в Херсонській області

Вже другий тиждень Сили оборони України успішно просуваються до тимчасово окупованого росіянами Херсона.

Завдяки тактичним успіхам українські захисники наближаються з боями до Томиної Балки, розповів 14 червня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

На Херсонщині українські захисники здійснюють наступ за трьома напрямками. Від російських окупантів звільнено селище Таврійське.

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