В окупованій Новій Каховці Херсонської області загорівся склад боєприпасів російських військ.
Про це повідомляють регіональні Telegram-канали.
Очевидці зняли на камеру густий стовп темного диму, що піднявся над містом. На окремих відео було чутно звуки детонації боєприпасів.
Тамтешні мешканці припускають, що пожежа на складі сталася в результаті удару ЗСУ. В цей час немає ніяких офіційних тому підтверджень.
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