Окупантам навіть довелося перенести відкриття переправи, яке вони планували через кілька днів.

Сьогодні вночі Збройні сили України вкотре вдарили по ключових точках логістичних маршрутів російських окупантів на Херсонщині. Пошкодження Антонівського моста вивело загарбників з рівноваги.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Telegram.

"Міст окупанти оточили з двох боків, місцевих жителів близько не підпускають, поводяться у спілкуванні з людьми практично неадекватно, будьте обережними і намагайтеся триматися від цього району подалі. Орки конкретно на взводі. Сам міст, за попередніми даними, отримав серйозні пошкодження", - зазначив Соболевський.

За його словами, ЗСУ вкотре показали, що здатні здійснювати вогневий контроль над ключовими точками військової інфраструктури, попри спроби росіян прикрити їх своїми системами РЕБ/ППО/ПРО.

Як зазначає пропагандистське "РИА Новости", ракета нібито влучила у будівельну техніку, несучі конструкції мосту вціліли. При цьому окупанти перенесли дату відкриття моста. Раніше вони планували завершити ремонт до кінця цього тижня.

Про ураження Антонівського моста в мережі повідомляли вчора, 7 серпня. Зазначалося, що на мосту знаходилася техніка для його ремонту після попередніх влучень, яка загорілася в результаті успішної роботи HIMARS.

Тоді ж з'явилася інформація про вибухи в районі мосту біля Каховської ГЕС, який також з'єднує два береги Дніпра. Офіційно удари підтвердили сьогодні зранку.

Нагадаємо, Збройні сили України в ніч на 27 липня завдали точкових ударів по Антонівському мосту, який знаходиться біля захопленого росіянами Херсона.

ЗСУ не знищили міст, але були зруйновані логістичні та транспортні шляхи окупантів.

31 липня стало відомо, що загарбники почали ремонтувати Антонівський міст. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що окупанти просто накривають плитами пошкоджені ділянки споруди.

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