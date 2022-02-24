Прес-служба ЗСУ надала оперативну інформацію.

Збройні Сили України змогли відбити місто на Луганщині - Щастя, а також знищили техніку російських окупантів.

"За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів. Також, за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів", - йдеться в заяві ЗСУ.

Крім того, в Краматорському районі знищено ще один літак Збройних сил Російської Федерації. Це вже шостий. Об'єднані сили дають гідну відсіч Збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях.

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