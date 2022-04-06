В нашій країні вже знищені 684 ворожих танки, зазначили в Міністерстві оборони.

Від початку війни в Україні ліквідовано понад 18,6 тис. російських окупантів.

Про це інформує Міністерство оборони України на своїй сторінці у Facebook.

"Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 квітня орієнтовно склали: особового складу - близько 18 600 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також знищено техніку та засоби ворога: танків - 684 одиниці, бойових броньованих машин - 1 861 одиниця, артилерійських систем - 332, РСЗВ - 107, засоби ППО - 55, літаків - 150, гелікоптерів - 135, автомобільної техніки - 1 324, кораблів/катерів - сім, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96, пускових установок ОТРК/ТРК - чотири.

Крім того, знищено 76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами та 25 одиниць спеціальної техніки. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спершу супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Маріуполь, Херсон, Суми та Житомир.

У Генштабі Збройних сил України поділилися, що загальні бойові втрати ворога станом на 5 квітня становлять близько 18,5 тис. осіб.

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