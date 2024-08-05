F-16 вже працюють на фронті.

Сили оборони України вже відчувають підтримку західних винищувачів F-16 на фронті. Про це заявив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький ефірі КИЇВ24.

Так, відповідаючи на запитання, чи відчули військові на передовій роботу цих літаків, він зазначив: "Так, відчули, подробиць не розповідаємо".

За його словами, F-16 вже працюють на фронті.

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"Скажу так, сьогодні держава в особі керівництва навчилася не говорити передчасно ті речі, які не потрібно знати ворогу. І це дуже радує. Ворога постійно потрібно вводити в оману, перехитрювати, не давати йому навіть найменших натяків на те, що у нас є, і що ми будемо робити. Нехай очікує постійно "подарунків". І так скоріше ми наблизимо нашу перемогу", - підкреслив Цехоцький.

F-16 вже в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський 4 серпня підтвердив, що Україна отримала невстановлену кількість F-16 від західних країн. За їхнє отримання він подякував Данії, Нідерландам і США.

Аналітики ISW заявили, що за даними The Economist, було отримано 10 із 79 обіцяних літаків. Однак очікується, що до кінця року їхня кількість зросте до 20 одиниць. В Інституті вивчення війни зазначають, що Україні буде потрібна значна кількість реактивних F-16, щоб розмістити їх у масштабах, необхідних для того, щоб досягти успіху в інтеграції літаків із нерухомим крилом у свою більш широку парасольку ППО.

Водночас, російські мілблогери намагаються применшити потенційні наслідки використання американських винищувачів на фронті. Вони активно почали обговорювати, як окупанти будуть знищувати ці літаки. Ця позиція суперечить офіційним спікерам, які намагались виставити F-16 як червону лінію, перехід якої може змусить РФ перейти до ескалації у відповідь.

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