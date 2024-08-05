Щоб їх використовувати, ЗСУ треба буде продовжувати зусилля з націлювання на російські засоби протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський 4 серпня підтвердив, що Україна отримала невстановлену кількість F-16 від західних країн. За їхнє отримання він подякував Данії, Нідерландам і США.

Як пише ISW, за даними The Economist, було отримано 10 із 79 обіцяних літаків. Однак очікується, що до кінця року їхня кількість зросте до 20 одиниць. В Інституті вивчення війни зазначають, що Україні буде потрібна значна кількість реактивних F-16, щоб розмістити їх у масштабах, необхідних для того, щоб досягти успіху в інтеграції літаків із нерухомим крилом у свою більш широку парасольку ППО.

"Україні також потрібно буде продовжувати зусилля з націлювання на російські засоби протиповітряної оборони в російському тилу та в окупованій Україні за допомогою наданої Заходом зброї далекого радіусу дії, щоб мати змогу використовувати винищувачі F-16", - додають експерти.

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Зазначається, що російські мілблогери намагаються применшити потенційні наслідки використання американських винищувачів на фронті. Вони активно почали обговорювати, як окупанти будуть знищувати ці літаки. Ця позиція суперечить офіційним спікерам, які намагались виставити F-16 як червону лінію, перехід якої може змусить РФ перейти до ескалації у відповідь.

"Проте Росія неодноразово доводила, що залучення нібито "червоних ліній" є рефлекторною технікою контролю, яка має на меті змусити Захід утриматися від надання Україні додаткової військової допомоги. Політика Заходу та України неодноразово перетинала "червоні лінії", визначені Росією, багато разів з початку війни, не викликаючи суттєвої реакції Росії, що, як припускають коментарі російських мілблогерів, виявиться у випадку з відповіддю Росії на F-16", - підсумовують аналітики.

F-16 вже в Україні

Як писав УНІАН, вчора Зеленський повідомив, що західні винищувачі F-16 вже виконують завдання в українському небі.

Народний депутат, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв заявив, що необхідного мінімуму в 128 літаків досягти не вдалося, однак вже ведеться робота з залучення інших країн до авіаційної коаліції. На його думку, прибуття перших винищувачів може підштовхнути інших союзників.

"Ми шукаємо різні можливості в різних країнах, щоб збільшити кількість пілотів, які мають пройти навчання. І навчання, все ж таки, це не день-два, а місяці. І я думаю, що ось тут є таке "вузьке горлечко" - знайти рішення для цієї проблеми", - пояснив Чернєв.

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