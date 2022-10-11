Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.

За минулу добу Збройні сили України знищили 240 російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 жовтня орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 63 тис. 110 (+240) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 тис. 504 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 5 тис. 162 (+13),

артилерійських систем – 1 тис. 496 (+10),

реактивних систем залпового вогню – 353,

засобів ППО ‒ 181,

літаків – 268 (+1),

гелікоптерів – 235,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 тис. 114 (+17),

крилаті ракети ‒ 295 (+46),

кораблі/катери ‒ 15,

автомобільна техніки та автоцистерни – 3 тис. 916 (+8),

спеціальна техніка ‒ 136.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках", - йдеться у зведенні.

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У ранковому зведенні Генштаб зазначив, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по російським окупантам. Підтверджено ураження 4 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили ворожий літак Су-25.

Вночі ЗСУ збили вісім дронів-камікадзе, якими ворог атакував південь.

Протягом цієї доби ворог проводив штурмові дії у напрямку Бахмут, Майорське, а також Соледар і Первомайське, але був відкинутий українськими Силами оборони.