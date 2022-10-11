Підрозділами ППО збито два безпілотника "Орлан-10" та російський штурмовик Су-25.

За добу Збройні Сили України знищили на півдні понад 170 окупантів, дві гаубиці "Мста-Б" та два танки.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією нанесено 4 удари по противнику, в тому числі по його системах ППО. Поблизу Дудчан і Червоного, на Бериславщині нашими підрозділами протиповітряної оборони збито 2 безпілотних шпигуни "Орлан-10" та російський штурмовик Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань. Відомі на даний час втрати ворога дорівнюють 174 рашисти, 2 гаубиці "Мста-Б", 12 одиниць авто-бронетехніки, 2 танки, 2 міномети, 2 склади боєкомплекти", - йдеться у повідомленні.

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В ОК "Південь" також зауважили, що пошкоджено 5 одиниць броньованої техніки та крупнокаліберна гармата "Гіацинт-Б".

Ситуація на півдні

Українські захисники з початку повномасштабного вторгнення РФ чинять опір ворожому війську на південному напрямку.

У британській розвідці повідомляли, що 2 жовтня українські військовослужбовці розпочали нову фазу наступальних операцій у Херсонській області та відтіснили лінію фронту до 20 кілометрів вперед.

Пізніше стало відомо, що з 1 жовтня Збройні Сили України звільнили 29 населених пунктів на Херсонщині.

10 жовтня російські загарбники направили по об'єктах соціальної та критичної інфраструктури півдня близько двадцяти ракет та чотири безпілотники.

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