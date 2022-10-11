Дрони збито на світанку.

ЗСУ збили вісім дронів-камікадзе, якими ворог атакував Одещину та Миколаївщину.

Про це повідомила Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"11 жовтня, з 3.30 до 05.30 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено над Миколаївщиною п’ять ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136", над Одещиною – три", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Іранські дрони на війні проти України

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом почастішали удари ворога іранськими дронами. Таким чином РФ економить ракети, запас яких у Путіна вичерпано, для атак по критичній інфраструктурі взимку, вважає представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За даними об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України, підрозділи протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

Вас також можуть зацікавити новини: