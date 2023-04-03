Зокрема, українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Сили оборони України завдали нових ударів по позиціях російських загарбників. Також українські військові збили ворожий розвідувальний БпЛА.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника.

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Водночас протягом доби російські загарбники завдали 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу ЗСУ, протягом поточної доби сили оборони України відбили понад 45 атак російських загарбників. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Також стало відомо, що російські окупанти готують "евакуацію" українських громадян із тимчасово окупованого Скадовського району Херсонської області. Так звана "влада" вже почала складати відповідні списки.

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