Загарбники почали складати списки місцевих жителів, які погоджуються виїхати до окупованого Криму або на територію Росії.

Російські загарбники готують "евакуацію" українських громадян із тимчасово окупованого Скадовського району Херсонської області. Так звана "влада" вже почала складати відповідні списки.

"У Скадовському районі Херсонської області російська окупаційна так звана влада розпочала складання списків осіб із числа місцевих жителів, які погоджуються на "евакуацію" до Криму або на територію Російської Федерації", – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Відомо, що "евакуація" поки що проводитиметься на добровільній основі. Насамперед загарбгники вивозитимуть жінок та дітей.

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"Евакуація" українців з окупованих територій

Російські окупанти під виглядом "евакуації" фактично депортують українців на територію РФ. Серед незаконно вивезених українців – тисячі дітей.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що Україна вимагає від РФ повернути понад 4 тисячі депортованих дітей-сиріт. За даними Мінреінтеграції, Росія вивезла понад 19,5 тисяч маленьких українців.

У Центрі національного спротиву раніше також повідомляли, що росіяни почали депортувати на територію РФ мешканців передмістя Бахмута. Перед цим їх відправляють на фільтрацію.

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