Зазначається, що для знищення ворожих позицій вкотре залучено далекобійну артилерію із Західних поставок.

У місті Токмак Запорізької області Збройні сили України вдарили по тилових позиціях російських загарбників.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ у Телеграм та публікує відповідні світлини.

В управлінні натякнули, що для знищення ворожих позицій вкотре залучено далекобійну артилерію із Західних поставок. Скоріш за все, мовиться про "Хімарси".

Токмак, Запоріжжя. Дядечко Ленд Ліз з подругою Бавовною розігрівають публіку, перед початком великого "запального" концерту на не складах БК і ПММ – йдеться у публікації.

Інформацію про удар по Токмаку у Міноборони поки що не коментували.

За словами Арестовича, в Україні менш ніж за два тижні "Хімарси" знищили близько 20 складів противника оперативно-тактичного рівня. Знищення таких складів вкрай болісно б'є по російських військах і створює колосальну проблему щодо накопичення матеріальних запасів.

Водночас, військовий експерт Олег Жданов акцентує на тому, що росіяни беззахисні проти HIMARS, протидії цьому озброєнню банально не існує. За його словами, Росія з цієї причини намагається всіляко перешкодити поставкам в Україні високоточного західного озброєння великої дальності.

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