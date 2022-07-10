За два тижні було близько 30-ти точних влучань.

Артилеристи ЗСУ завдяки отриманню вже дев'яти високоточних ракетних систем HIMARS методично та абсолютно прагматично вражають ворожі цілі за лінією фронту, до яких раніше не дострілювали.

У мережі вже навіть з'явилась мапа цих ударів, ціллю яких стали тилові позиції рашистів (склади, гаражі, казарми).

Зокрема, видання Defense Express акцентує, що лише на Донецькому напрямі за останню добу зафіксовано 11 нових ударів, хоча частина з них, зазначають журналісти, не належить до наслідків пусків американських систем.

Додається, що кожен таких ударів "Хімарсом" призводить до знищення об'єкта з високою долею вірогідності, за чим стоїть не тільки можливості ракет GMLRS, а й титанічна робота української розвідки. Оскільки саме вона знаходить ці об'єкти та видає їх точні координати на засоби ураження.

За словами Арестовича, в Україні менш ніж за два тижні "Хімарси" знищили близько 20 складів противника оперативно-тактичного рівня. Знищення таких складів вкрай болісно б'є по російських військах і створює колосальну проблему щодо накопичення матеріальних запасів.

Водночас, військовий експерт Олег Жданов акцентує на тому, що росіяни беззахисні проти HIMARS, протидії цьому озброєнню банально не існує. За його словами, Росія з цієї причини намагається всіляко перешкодити поставкам в Україні високоточного західного озброєння великої дальності.

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