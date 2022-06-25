Йдеться про безпілотник "Орлан-10".

Українські військовослужбовці збили російський безпілотник, який проводив дорозвідку об'єктів після ракетних ударів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Вранці 25 червня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Центр" збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Ворожий БпЛА здійснював дорозвідку об'єктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що аналогічний безпілотник був уражений і 24 червня.

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 25 червня, стало відомо, що з території Білорусі окупанти запустили 24 ракети по військових частинах і по об'єктах навколо Житомира. Один військовий загинув, ще один зазнав поранень. Є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Українські сили протиповітряної оборони збили 10 російських ракет над Житомирщиною.

Також зранку ворог завдав ракетного удару по військовому об'єкту у Яворівському районі Львівщини.

Крім того, росіяни знову запустили ракети по селищу Десна на Чернігівщині, де розташований навчальний центр ЗСУ.

Крім того, російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Миколаєву.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, загалом уночі по території України було випущено понад 50 ракет різних типів. Частина ракет окупантів була збита засобами протиповітряної оборони ЗСУ. Росія відновлює пуски "Іскандерів" з території Білорусі та вперше застосовує дальні бомбардувальники Ту-22М3 з повітряного простору цієї країни.

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