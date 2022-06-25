Українські штурмовики і вертольоти завдали ударів по скупченнях російських окупантів біля Снігурівки і Олександрівки, що на кордоні Миколаївської області.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"У підсумку підтверджені втрати противника за добу складають 46 росіян, крупнокаліберна 152-міліметрова гармата "Гіацинт", 2 танки Т-72 та 7 одиниць іншої броньованої техніки", - йдеться в повідомленні.
В ОК "Південь" додали, що українські військові також збили на Миколаївщині розвідувальний безпілотник росіян "Орлан-10".
Також зазначається, що через тривалий шторм у Чорному морі російські окупанти відвели частину кораблів до пунктів базування, залишивши два ракетних і один великий десантний корабель.
"Тим не менш загроза ракетних ударів лишається і з моря, і з неба, і з суходолу. Шторм ще не вщух, тож мандруючі міни можуть траплятися в будь-яких районах моря і виштовхуватися до узбережжя", - зазначили в командуванні.
Окрім цього повідомляється, що ввечері 24 червня ворожа стратегічна авіація з напрямку окупованої Херсонщини атакувала Криворізький район.
"Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, одна влучила в сільськогосподарські угіддя на околиці Нововоронцовки. Пошкоджено сільськогосподарську техніку, критичних руйнувань та людських втрат, попередньо, немає", - повідомили в ОК "Південь".
Також авіаційний наліт гелікоптерами окупанти здійснили в Бериславському районі Херсонщини, випустивши 6 некерованих ракет.
Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Генштабу, українські захисники здійснили успішні наступальні дії на Південнобузькому напрямку, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.