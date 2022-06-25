Також зазначається, що російські окупанти відвели частину кораблів у Чорному морі до пунктів базування.

Українські штурмовики і вертольоти завдали ударів по скупченнях російських окупантів біля Снігурівки і Олександрівки, що на кордоні Миколаївської області.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"У підсумку підтверджені втрати противника за добу складають 46 росіян, крупнокаліберна 152-міліметрова гармата "Гіацинт", 2 танки Т-72 та 7 одиниць іншої броньованої техніки", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" додали, що українські військові також збили на Миколаївщині розвідувальний безпілотник росіян "Орлан-10".

Також зазначається, що через тривалий шторм у Чорному морі російські окупанти відвели частину кораблів до пунктів базування, залишивши два ракетних і один великий десантний корабель.

"Тим не менш загроза ракетних ударів лишається і з моря, і з неба, і з суходолу. Шторм ще не вщух, тож мандруючі міни можуть траплятися в будь-яких районах моря і виштовхуватися до узбережжя", - зазначили в командуванні.

Окрім цього повідомляється, що ввечері 24 червня ворожа стратегічна авіація з напрямку окупованої Херсонщини атакувала Криворізький район.

"Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, одна влучила в сільськогосподарські угіддя на околиці Нововоронцовки. Пошкоджено сільськогосподарську техніку, критичних руйнувань та людських втрат, попередньо, немає", - повідомили в ОК "Південь".

Також авіаційний наліт гелікоптерами окупанти здійснили в Бериславському районі Херсонщини, випустивши 6 некерованих ракет.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Генштабу, українські захисники здійснили успішні наступальні дії на Південнобузькому напрямку, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.

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