Попри це, на його думку, проблема цілком не буде вирішена.

Збройні сили України збивають до 70% іранських дронів-камікадзе. З часом цей показник може ще покращитись.

Про це заявив керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран в ефірі "Еспресо".

Попри це, проблема цілком не буде вирішена.

Відео дня

"Я вважаю, що ті речі, які зараз роблять ЗСУ і той варіант збиття, який вони зараз знайшли є максимально ефективним. Ми користуємося інструментами часів Другої світової війни. Крупнокаліберні кулемети та виявлення їх на підльоті. Тому і підвищується з кожним днем відсоток їхньої вразливості", - пояснив Таран.

За його словами, ЗСУ не стоять на місці в цьому питанні, розвиваються та рухаються вперед.

"Повністю проблему ми не вирішимо. Якщо рівень збиття зараз 60-70%, то я думаю, що ми доведемо це і до кращих показників", - підсумував експерт.

Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ

У середині серпня стало відомо, що Росія придбала у Ірану тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно ця сторона продовжує заперечувати надання безпілотників країні-окупанту. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на озброєнні у Російської Федерації залишається ще близько трьохсот іранських дронів.

В РНБО додали, що Сили оборони збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу передадуть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками.

Вас також можуть зацікавити новини: