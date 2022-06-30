Жителі села Потьомкине тепер у безпеці.

Українські військові в ході успішного контрнаступу звільнили село Потьомкине Херсонської області. Під час операції було знищено багато російської техніки.

Про це повідомляє прес-служба ЗСУ у Facebook.

Успішний наступ провели захисники з 60 окремої піхотної бригади. Їм вдалося також захопити військовий позашляховик.

"Відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП і танки, а також "зловили" одного "Тигра". Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. З упевненістю в очах і зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", - зазначили ЗСУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав регіони України, де тривають найбільш інтенсивні бойові дії. У деяких місцях ситуація дуже складна, але контрольована.

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