Ворог провів парні гелікоптерні нальоти, проте був вимушений ухилятися та втекти.

Російські окупанти намагалися вибити захисників України з населених пунктів на Херсонщині. Проте усі ці спроби завершилися для ворога невдачею.

Про це йдеться у зведенні від Оперативного командування "Південь".

Обстановка вздовж лінії зіткнення складна, але контрольована, повідомили захисники України. Окупанти продовжують інженерне укріплення своїх позицій, на які вони були відтиснуті нашими військовими.

"В такій ситуації потужним засобом впливу ворог вважає авіаційні і ракетні удари. Парними гелікоптерними нальотами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали", - повідомили в ОК "Південь".

Груповий наліт окупантів на півночі Херсонщини наші захисники відбили завдяки переносному зенітно-ракетному комплексу. Ворогу довелося ухилятися та втікати.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Залужний назвав регіони України, де тривають найбільш інтенсивні бойові дії.

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