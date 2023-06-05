Супротивник за добу, зокрема, втратив п’ять військових авто, зазначив речник Східного угруповання військ української армії.

На Бахмутському напрямку за добу були ліквідовані понад 60 російських загарбників, 119 - отримали поранення, і один супротивник опинився у полоні.

Знищено, зокрема, один спостережний пункт ворожої роти та п’ять військових машин, розповів спікер Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі "FreeДом". "69 окупантів знищили за добу, 119 ми поранили, і один - потрапив у полон. Також знищено три артилерійські гармати, протитанковий комплекс, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10″ і також два польових (можливо, мова йде про склади - Ред.) із боєприпасами…", - поділився він.

Речник додав, що супротивник 352 рази завдавав ударів по позиціях захисників української держави та тричі застосовував авіацію. Череватий зазначив, що зараз на Бахмутському напрямку ворог проводить ротацію, тому боїв стало менше.

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"…За цю добу тільки одне бойове зіткнення було, але ворог прикриває свої ротаційні заходи інтенсивним вогнем… Планово завдаємо удари. Ведемо інші підготовчі заходи для того, щоб ворогу не вдалося спокійно розміститися на тих позиціях і проводити й далі атакувальні дії", - сказав він.

Варто зазначити, що загальні втрати РФ на 5 червня вже становлять приблизно 210 350 загарбників.

Ситуація на Бахмутському напрямку - сьогодні це варто знати

Українські воїни на початку травня пішли вперед на цьому напрямку і змогли звільнити від росіян чимало нашої землі. Російська сторона стверджувала, що окупанти змогли повністю захопити Бахмут, однак Міноборону України цю інформацію не підтвердило.

Сергій Череватий говорив, що ЗСУ в Бахмуті досягли головного - виснажили російську приватну військову компанію "Вагнер" та змусили найманців втекти з величезними втратами.

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