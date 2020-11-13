За минулу добу бойовики на Донбасі чотири рази порушили встановлене раніше перемир'я.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.
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Зокрема, з гранатометів ворог вів вогонь поблизу Авдіївки та Новолуганського, а стрілецьку зброю та станковий протитанковий гранатомет застосував біля Водяного.
"Вогневі провокації противника не становили загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували", - стверджують у штабі ООС, додаючи про відсутність втрат у лавах української армії.
Сьогодні на Донбасі бойовики порушили перемир'я один раз, здійснивши мінометний обстріл неподалік населеного пункту Кам'янка. У ЗСУ - без втрат.
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