Втрат у лавах ЗСУ немає.

В районі проведення ООС на Донбасі за добу 1 лютого зафіксовано п'ять ворожих обстрілів.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

Зокрема, поблизу Авдіївки ворог стріляв з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Поблизу Пищевика - з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.

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Крім того, в районі Південного бойовики застосували автоматичний станковий та станковий протитанковий гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає. Від початку поточної доби, 2 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован