Сьогодні обстрілів в районі ООС не зафіксовано.

Упродовж минулої доби в районі проведення ООС на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів, загинув український воїн.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

Зокрема, вогонь бойовики відкривали в районі Південного, застосувавши міномети 120-го калібру, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також ворожі обстріли було чутно поблизу Шумів - там "працював" снайпер терористів.

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"Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Захиснику було надано медичну допомогу, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - йдеться у зведенні.

Інші обстріли зафіксовано біля Кримського, Зайцевого та Павлополя, а в районі Водяного зафіксовано ще одного снайпера.

"Також, неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який скинув два постріли ВОГ-17 неподалік позицій Об'єднаних сил. Вмілими діями наших воїнів, безпілотник ворога було подавлено засобами радіоелектронної боротьби. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили у штабі.

З початку поточної доби обстрілів в районі ООС не зафіксовано.

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Автор: Юрій Годован