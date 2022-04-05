Очільник МЗС країни дав лаконічну оцінку пропагандистському матеріалу.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відреагував на статтю російських пропагандистів "Що Росія повинна зробити з Україною", у якій автор виправдовує вбивства всіх українців.

Реакція голови МЗС країни з'явилася у Twitter.

"Стаття РИА "Новости" "Що Росія повинна зробити з Україною" - це звичайний фашизм", - написав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, у статті, написаній російським філософом-неонацистом Тимофієм Сергейцевим, рашисти міркують про масові вбивства українців на захоплених територіях. Автор називає мирне населення України "пособниками нацистів", яке слід "перевиховати" і придушити у сфері політики, культури і освіти.

Сергейцев зазначив, що під денацифікацією варто розуміти "деукраїнізацію". Після захоплення всієї України неонацист пропонує згорнути владу в країні "у природні кордони і позбавити політичної функціональності".

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