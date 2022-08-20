Він також побував у низці інших окупованих росіянами населених пунктів Донецької області.

Зять одіозного кума Путіна, обвинуваченого у держзраді народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука Андрій Рюмін раптово приїхав у захоплений Маріуполь. У місто від нібито прибув з інспекцією як генеральний директор ПАТ "Россети"

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Рюмін нібито проінспектував відновлення електромережевих об'єктів міста, а також побував у низці інших окупованих росіянами населених пунктів Донецької області.

Російський політтехнолог Станіслав Бєлковський повідомив, що Рюмін може стати одним із високопоставлених керівників на захоплених РФ територіях України. З ймовірни призначенням може бути пов'язана його поїздка на Донбас.

Нагадаємо, що у 2006 році Андрій Рюмін одружився із дочкою Віктора Медведчука Іриною. З 2018 року він займає посаду голови ПАТ "Россети Ленэнерго".

Як повідомляв УНІАН, напередодні повномасштабного вторгнення в Україну ФСБ підготувала два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва. ФСБ тісно співпрацювала з колаборантами, серед яких провідну роль грали колишній президент-втікач Віктор Янукович і підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук.

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