Випробування були зосереджені на здатності літака нести різні системи озброєння.

Чеська компанія Aero Vodochody закінчила аеродинамічні випробування моделі штурмової версії навчального літака L-39NG Albatros.

Про це йдеться на сайті компанії.

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Як повідомляється, серія випробувань L-39NG пройшла в низькошвидкісній аеродинамічній трубі Чеського центру аерокосмічних досліджень в Празі. На цей раз випробування були зосереджені на здатності літака нести різні системи озброєння.

Як проходили випробування

Модель штурмової версії L-39NG для аеродинамічних випробувань була створена на 3D-принтері в масштабі 1:6,6.

Спочатку проводилися вимірювання на літаку без контейнерів, а потім на літаках з різними типами контейнерів, озброєнням, установками закрилків і різними типами кінців крила. Всі моделі зброї також були виготовлені методом 3D-друку.

L-39NG: що про нього відомо

За даними N+1, літак L — 39NG являє собою глибоко модернізовану версію одного з найпоширеніших у світі навчальних літаків-L-39 Albatros. Останні випускалися чеською компанією з 1971-го по 1996 рік. Модернізований літак отримав композитне крило і позбувся додаткових паливних баків, які біля базового Albatros розташовувалися на кінцях крила.

Замість радянського реактивного двигуна А -25тл на L-39NG поставили модернізований Американський FJ44-4m. Крім того, на L-39NG встановлено нове бортове радіоелектронне обладнання. В цілому L-39NG отримав більше 800 нових вузлів, агрегатів і систем.

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Автор: Катерина Лиманська