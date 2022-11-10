Максимальна швидкість цих ракет нібито становить приблизно 6 тисяч кілометрів на годину.

Іранські повітряно-космічні сили заявили про розробку гіперзвукової балістичної ракети. Заява прозвучала на тлі інформації про передачу Іраном ракет російській армії

За даними Bloomberg, це буде перша подібна ракета, створена Тегераном. Командувач Корпусу вартових ісламської революції Амір-Алі Гаджизаде повідомив, що нові іранські ракети нібито не фіксують системи протиповітряної оборони.

При цьому він заявив, що максимальна швидкість цих ракет нібито становить приблизно 6 тисяч кілометрів на годину.

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Роль Ірану у війні проти України - що відомо

Іран став потавщиком дронів-камікадзе для російської армії, якими окупанти б'ють по містах України.

Пізніше стало відомо, що Тереган має намір передати російським окупантам балістичні ракети, які можуть бити на дальній дистанції - на 300 і 700 кілометрів.

У свою чергу військовий експерт Роман Світан говорив про 100-200 іранських ракет. При цьому він зазначив, що ОПК Ірану набагато слабкіше російського, тому не варто чекати великої поставки.

9 листопада стало відомо, що секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев прилетів до Тегерана. Він повинен провести переговори з високопоставленими політичними та економічними діячами Ірану.

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