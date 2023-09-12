Після скарг на шум від тренувань, британська підготовка українських військових зменшилася.

Міністерство оборони Великої Британії було змушене скоротити на третину тренування для українських військових на полігоні Лідд поблизу Дандженесса через обурення місцевих мешканців від вибухів та диму, повідомляє The Times

Мешканці подали "кілька листів" до міської ради Лідд, вимагаючи прийняти заходи. Після отримання скарг Міністерство оборони погодилося обмежити шум та зменшити тренування на 30 відсотків. Лейтенант-колонель Марк Пауелл, командир бази, сказав, що він бажає підтримувати міцні відносини з "хорошими людьми Лідд".

Алан Смарт, 63 роки, який жив поруч зі стрілковим полігоном, закликав закрити цю військову базу, яка існує вже 150 років. "Я говорю, закрийте її. Вибухи дуже голосні. Вони заставляють вікна трястися. Це морока - я ненавиджу жити тут, через постійні звуки вибухів", сказав він.

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Вівіан Форд, 69 років, і її чоловік Террі, 66 років, які живуть напроти військового навчального табору Лідд вже сім років, сказали, що вибухи відчуваються в їх будинку.

Українські сили борються, крок за кроком, за визволення окупованих територій через сотні миль важко мінованих російських оборонних рубежів.

З початку війни Велика Британія прийняла 17 000 українських військових у рамках операції "Інтерфлекс". Більшість з них пройшли стандартний п'ятитижневий інтенсивний навчальний курс, але інших навчали певним видам бойової діяльності.

Королівські морські піхотинці навчили 900 українських командирів амфібійним нападам, а також британські військові навчили українських екіпажів керувати танками Challenger 2.

Хоча тренування на полігоні Лідд роздратовували деяких мешканців, інші висловили вдячність українським воїнам за їхню відвагу. Джун Бомон, 80 років, живе всього кілька метрів від військової бази протягом 35 років і чує постріли через свої подвійні склопакети.

Речник Міністерства оборони сказав: "Полігон Лідд проводить важливі навчання з початку 1900-х років, і в останній час було зменшено рівень навчань. У нас є надійні процедури моніторингу, для забезпечення, щоб шум залишався в межах встановлених лімітів для місцевої громади, хоча вплив шуму може залежати від напрямку вітру та погодних умов".

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