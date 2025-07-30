Міністр наголосив, що багато публічно про це не може розповідати.

Україна дуже близька до того, аби мати власну балістику. Про це в інтерв’ю виданню ВВС-Україна сказав міністр оборони України Денис Шмигаль.

Він, зокрема, відповів на запитання, коли ми побачимо українські балістичні ракети та регулярне їх використання по цілях у Росії.

"Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це у принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу", - зауважив урядовець.

Відео дня

Українська балістика: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у червні президент України Володимир Зеленський заявив, що раніше відбулися позитивні випробування української балістичної ракети "Сапсан", йде розробка можливості її масового виробництва.

Згодом директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зауважив, що Україні знадобиться принаймні кілька місяців на те, аби розгорнути повний цикл виробництва "Сапсанів".

На його думку, ця ракета зможе долати відстань у 500 кілометрів. "І, напевно, свого часу дотягнеться і до Москви, але краще, щоб до важливих військових цілей - російських заводів. Тож маємо якомога швидше організувати серійне виробництво: залучати для цього кошти і держави, і недержавні", - підкреслив експерт.

Вас також можуть зацікавити новини: