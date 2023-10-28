Нова зброя замінить деякі старі зразки гравітаційних бомб.

США оголосили, що продовжили розробку нової версії ядерно-гравітаційної бомби. Бомба під назвою B61-13 матиме потужність, подібну до B61-7, що вироблялася з 1960-х, і замінить деякі старі зразки гравітаційних бомб, пише Defense News.

У Пентагоні заявили, що рішення створити цю зброю було прийнято, зважаючи на "Огляд ядерної ситуації 2022 року". У цьому дослідженні йдеться, що американським військовим необхідно модернізувати свої ядерні сили, щоб належним чином стримувати своїх двох основних ядерних конкурентів, Китай і Росію.

Потужність B61-7 вища, ніж B61-12, останньої бомби, яка була додана до арсеналу військових. У новій B61-13 використовуватиме ті ж сучасні функції безпеки та точності, які зараз вбудовані в B61-12. Водночас Пентагон працює над тим, щоб вилучити з експлуатації застарілі бомби, такі як B61-7 і B83-1 .

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Ганс Крістенсен, експерт з ядерної зброї Федерації американських вчених, сказав Defense News, що нова зброя включатиме ті самі боєголовки, що й B61-7 1980-х і 1990-х років. Вони будуть пересаджені в корпус, схожий на корпус B61-12.

За словами Крістенсена, максимальна потужність B61-7 – і, відповідно, нового варіанту бомби – становить 360 кілотонн (B61-12 має максимальну потужність 50 кілотонн).

Крістенсен також зауважив, що очікується виробництво дуже малої кількості B61-13 – лише кількох десятків. Він сумнівався, що їхнє створення разом із зняттям з експлуатації B61-7 призведе до скорочення кількості гравітаційних бомб в арсеналі Сполучених Штатів, що, за його словами, становить десь від 400 до 500.

Пентагон стверджує, що створення цієї бомби не призведе до загального збільшення розміру військових запасів, оскільки Сполучені Штати планують одночасно зменшити кількість виготовлених B61-12.

Ядерний арсенал США - це треба знати

Колишній президент США Барак Обама намагався позбутися 1,2-мегатонної бомби B83-1 — останньої мегатонної бомби, що залишилася в ядерному арсеналі країни. Якби вона вибухнула, вона мала б силу 80 разів більше, ніж бомба, скинута на Хіросіму в 1945 році. Але його наступник Дональд Трамп скасував це рішення.

Президент Джо Байден відновив спроби позбутися B83. Але республіканські законодавці заперечили, заявивши, що B83-1 необхідна для ураження міцних цілей на значній глибині.

За оцінками SIPRI, станом на січень 2023 року у Росії було 5889 ядерних боєголовок, у США – 5244. Водночас третя найбільша ядерна країна – Китай – за інформацією США, стрімко збільшує ядерний потенціал.

Крім того, зараз всі три країни готують інфраструктуру для проведення реальних ядерних випробувань, котрі заборонені вже близько 30 років міжнародними угодами.

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