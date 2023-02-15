Воллес порівняв відправку літаків в Україну з подарунком боліда Формули-1.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес впевнений, що союзники могли б допомогти Україні швидше, підтримуючи операції "на землі" і не зосереджуючись на наданні літаків.

Як він сказав в ефірі Sky News, замість винищувачів, для надання яких будуть потрібні місяці на навчання пілотів і "істотна технічна бригада", Великобританія могла б надати більш термінову підтримку. Зокрема, передти зброю великої дальності і зенітні ракети.

"Я думаю, що ми можемо допомогти Україні раніше, надавши їм необхідну силу на полі бою, а не виконуючи специфічний запит", – сказав він.

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Воллес також порівняв відправку літаків в Україну з подарунком боліда Формули-1.

"Подарувати звичайний автомобіль, на якому ви або я могли б їздити, в порівнянні з автомобілем Формули-1, – це зовсім інша справа", – сказав він, намагаючись обґрунтувати, чому з поставками винищувачів є складнощі.

Позиція Великобританії щодо поставок винищувачів Україні

Протягом останніх тижнів Україна активізувала зусилля, спрямовані на отримання від партнерів бойових літаків. За оцінками Повітряних сил, для забезпечення охорони повітряного простору Україні необхідно "щонайменше 5 бригад, у кожній три ескадрильї". Одна ескадрилья – це 12 машин, відповідно, мова йде про 180 літаках.

Раніше в лютому президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Великобританії і, зокрема, закликав надати літаки. Після голова уряду Великобританії Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу опрацювати, які реактивні літаки можуть бути передані. Той своэю чергою повідомив, що Великобританія не зможе швидко передати літаки Україні. Він наголосив, що для поставок літаків необхідні місяці, а ситуація на фронті вимагає прийняття більш оперативних рішень.

Водночас президент Зеленський заявляв, що в України і Великобританії є повне взаєморозуміння позицій в питанні авіації.

"Ми досягли важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї і необхідності прискорити поставки танків. Є хороша домовленість щодо артилерії та боєприпасів. Маємо повне розуміння позицій один одного в питанні сучасної бойової авіації", - говорив Зеленський.

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