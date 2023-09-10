Йдеться про виробництво запчастин для легкої гаубиці калібром 105 мм.

Британська компанія BAE Systems планує розпочати виробництво в Україні запасних частин для артилерії. Процес може стартувати вже за кілька місяців.

Про це заявив виконавчий директор компанії Чарльз Вудберн, пише Financial Times. Він зауважив, що йдеться про виробництво запчастин для легкої гаубиці калібром 105 мм. Це перший раз, коли BAE Systems назвала чітко окреслені терміни.

Не виключено, що в подальшому компанія перейде до виготовлення в Україні більш складних видів озброєнь. Проте, чи будуватимуть в Україні завод і коли це робити, вирішуватимуть певний час.

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BAE Systems в Україні

За даними з відкритих джерел, боитанська BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні належить до найбільших оборонних підприємств світу.

Наприкінці серпня повідомлялося, що BAE Systems відкрила офіс в Україні. Зустріч із представниками підприємства проводив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголошував, що озброєння виробництва BAE Systems, зокрема артилерійські системи L119 та M777, БМП CV90, активно використовуються українськими військовими.

За підсумками тієї зустрічі підписали Рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119 між Міністерством оборони України та BAE Systems. Також компанія підписала угоду про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь BAE Systems з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України.

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