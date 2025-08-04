'Конус Маха': чому проліт 'Кинджала' звучить як вибух

Гучні звуки при польоті гіперзвукових ракет пов’язані з ефектом, відомим як "Конус Маха".

Під час запусків російських гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал" мешканці багатьох регіонів України можуть чути звуки, схожі на вибухи, навіть якщо удар відбувся далеко. Це не аномалія і не ознака додаткового обстрілу — мова йде про фізичне явище, яке називається "Конус Маха", пише Defense Express.

Коли об'єкт — ракета, винищувач чи будь-яке тіло — рухається швидше за швидкість звуку, звукові хвилі не встигають поширюватися вперед. Замість цього вони накопичуються у формі конуса, який "тягнеться" за об’єктом. І саме тоді, коли цей конус проходить повз людину — чується різкий звуковий удар.

Чому вибух чутно, а ракети не видно і не чути

Ще одна особливість надзвукового польоту: якщо ракета пролітає просто над вами, ви не чуєте її в цей момент. Звук просто не встигає дійти до вас наперед. Лише коли конус поширення наздожене місцевість, у якій ви перебуваєте, — ви відчуваєте потужний акустичний удар.

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У випадку з "Кинджалом", який здатен летіти зі швидкістю понад 2 км/с, зона поширення такого звуку може сягати десятків кілометрів. Тому мешканці Київщини, Житомирщини чи навіть Черкащини можуть одночасно почути характерний "вибух" — хоча сама ракета, можливо, вже пролетіла над Вінниччиною чи Полтавщиною.

Не тільки ракети: Мах діє і для винищувачів

"Конус Маха" не унікальний для ракет. Це явище властиве всім об’єктам, які рухаються швидше за звук: винищувачам, швидкісним снарядам, а іноді — навіть метеорам. Тому гучні "бавовни" у небі трапляються і при прольоті надзвукових літаків, зокрема під час повітряних боїв чи перехоплень.

Цікаво, що в історії авіації "Конус Маха" став однією з причин, чому цивільні надзвукові літаки — як от Concorde — не стали масовими. Попри технологічний прорив, звукові удари від цих лайнерів викликали скарги мешканців і обмеження щодо маршрутів, зокрема над суходолом.

Що відомо про "Кинджал"

Х-47М2 "Кинджал" — це російська авіаційна гіперзвукова ракета, що запускається з літаків, переважно винищувачів МіГ-31К. Розроблена як високошвидкісна зброя, здатна долати системи протиповітряної оборони, вона має дальність польоту до 2000 км і розвиває швидкість понад 10 Махів (більше 12 000 км/год).

Ця ракета вважається модифікацією балістичної ракети "Іскандер", адаптованої для запуску з повітря. Росія активно використовує "Кинджал" у війні проти України, проте заяви про її "неперехоплюваність" неодноразово спростовували українські сили ППО.

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