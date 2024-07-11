Це допоможе заповнити прогалину в європейських арсеналах, яка виникла внаслідок війни в Україні.

Чотири країни ЄС планують спільну розробку крилатих ракет дальністю понад 500 км, повідомляє Reuters.

"Франція, Німеччина, Італія та Польща в четвер виступили з ініціативою щодо розробки крилатих ракет наземного базування з дальністю понад 500 кілометрів, щоб заповнити прогалину в європейських арсеналах, яка, за їхніми словами, виявилась внаслідок війни в Україні", - пише видання.

Зазначається, що відповідний лист про наміри підписали міністри оборони країн у кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні.

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Виробництво зброї в ЄС

Раніше видання "Схеми" в розслідуванні встановило, що європейські виробники спроможні виготовити приблизно вдвічі менше боєприпасів, ніж заявляють у Брюсселі, і що станом на червень 2024 року ЄС надав Україні вдвічі менше снарядів, ніж обіцяв, ще й зі значним запізненням.

За словами представників збройових компаній, проблема полягає у всесвітньому дефіциті пороху та вибухових речовин, а також у нестачі коштів для фінансування промисловості, адже влада західних країн неохоче підписує з індустрією довгострокові контракти.

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